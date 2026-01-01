Little Miss Sunshine
99 Min.Ab 0
Little Miss Sunshine
Die neunjährige Olive wird zu einem Schönheitswettbewerb nach Los Angeles eingeladen. Ihre chaotische Familie unterstützt sie bei ihrem Vorhaben und zwängt sich in ihren klapprigen, gelben VW-Bus, um von New Mexico nach Kalifornien zu fahren. Doch die turbulente Reise ist geprägt von Pannen, Streitereien und unerwarteten Ereignissen. Unterwegs müssen sie mit ihren persönlichen Problemen und Neurosen fertig werden, während sie gleichzeitig versuchen, Olive zu unterstützen.