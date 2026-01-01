Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang
Nach der Trennung von ihrem Freund kommt Daphne bei ihrer Schwester unter. Als sie den Glauben an die wahre Liebe schon fast verloren hat, begegnet sie gleich zwei interessanten Herren: Auf einer Party lernt sie den charmanten Frank und den intelligenten Jack kennen. Die Männer könnten unterschiedlicher nicht sein und doch fühlt sich Daphne zu beiden hingezogen. Daraufhin entwickelt sich eine gefährliche Dreiecksbeziehung, die Daphne ins reine Gefühlschaos stürzt.