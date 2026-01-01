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Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang

Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang

106 Min.Ab 12
Puls8 HD106 Min.Ab 12
Puls8 HD

Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang

Nach der Trennung von ihrem Freund kommt Daphne bei ihrer Schwester unter. Als sie den Glauben an die wahre Liebe schon fast verloren hat, begegnet sie gleich zwei interessanten Herren: Auf einer Party lernt sie den charmanten Frank und den intelligenten Jack kennen. Die Männer könnten unterschiedlicher nicht sein und doch fühlt sich Daphne zu beiden hingezogen. Daraufhin entwickelt sich eine gefährliche Dreiecksbeziehung, die Daphne ins reine Gefühlschaos stürzt.

Genre:
Romanze
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH