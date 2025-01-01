Machen wir's auf Finnisch
Dauerpraktikantin Annika erhält die Chance auf eine Festanstellung bei einer Plattenfirma. Einzige Bedingung: Sie soll die finnische Boygroup "Ripili" für einen Wettbewerb fit machen. Versehentlich bringt sie jedoch die Hardrock-Band "Rypeli" nach Deutschland. Als sie die drei Musiker volltrunken aus dem Flughafenknast abholt, steht fest, dass Annikas Karriere vorbei sein könnte, ehe sie überhaupt begonnen hat. Sie versucht nun alles, um die Musiker auf Vordermann zu bringen ...