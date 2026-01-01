Machen wir's in Liebe
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
Machen wir's in Liebe
Milliardär Jean-Marc Clement VII. will ins Theatergeschäft einsteigen und interessiert sich brennend für ein Stück, in dem neben anderen Berühmtheiten auch er imitiert werden soll. Als er sich bei den Proben in die attraktive Tänzerin Ramona verliebt, versucht Jean-Marcs Anwalt George Wales, die Romanze mit dem Schauspieler Tony als Nebenbuhler zu torpedieren. Doch Jean-Marc will Tony als Künstler übertreffen und nimmt Schauspiel-, Gesangs- und Tanzunterricht.