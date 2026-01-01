Männer und die Frauen
Männer und die Frauen
Fred (Jean Dujardin) und Greg (Gilles Lellouche) sind beste Freunde: Gemeinsam belügen sie ihre Ehefrauen, tanzen sich in der Disko den Stress vom Leib und treiben es mit ihren Bekanntschaften zusammen im selben Hotelzimmer. Laurent (J. Dujardin) ist ein in die Jahre gekommener Frauenheld, der sich ständig selbst beweisen muss und dabei seine Frau Christine (Isabelle Nanty) und Kinder vergisst. Eric (G. Lellouche) pflegt eine Beziehung mit der 19-jährigen Studentin Inès (Clara Ponsot), die er geheim zu halten versucht, während Olivier (J. Dujardin) von seiner Frau Lisa (Alexandra Lamy) dazu getrieben wird, ihr endlich seine Untreue zu gestehen. Marie-Christine (Sandrine Kiberlain) schliesslich versucht mit vollem Einsatz den Männern zu helfen: Sie leitet die Selbsthilfegruppe der Anonymen Untreuen.