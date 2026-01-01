Malavita - The Family
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
Malavita - The Family
Robert DeNiro und Michelle Pfeiffer glänzen in einer schrägen Gangster-Komödie: Giovanni Manzoni, ehemaliger Top-Mafiosi in New York, wird im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms des FBIs mit seiner Familie in einem Kaff in der Normandie untergebracht. Hier soll er unter einem Alias ein neues Leben beginnen. Doch alte Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht abschütteln, und so stellt die Manzoni-Familie das verschlafene französische Nest auf den Kopf.