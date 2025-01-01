Marley & ich
111 Min.Ab 0
Marley & ich
Quirlige Komödie mit Owen Wilson und Jennifer Aniston: John und Jenny Grogan haben sich nach ihrer Heirat ein neues Leben in Florida aufgebaut und denken nun darüber nach, eine Familie zu gründen. John jedoch kann sich mit den Nachwuchsplänen noch nicht so ganz anfreunden. Also hört er auf den Rat eines Arbeitskollegen und schafft sich und seiner Frau einen putzigen Labrador an. Schon bald stellt der Vierbeiner namens Marley das Leben des Ehepaares gehörig auf den Kopf ...