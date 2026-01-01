Mein Freund Joe
Mein Freund Joe
Im beschaulichen Fischerdorf freundet sich der junge Chris mit dem geheimnisvollen Joe an. Joe scheint keine Angst zu kennen, meistert mit seinem Fahrrad die kühnsten Herausforderungen und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Schnell werden die beiden unzertrennlich, doch Joe hütet ein Geheimnis, über das er nicht sprechen will. Als Chris zufällig entdeckt, dass Joe als Artist in einem Zirkus arbeitet, gerät ihre Freundschaft ins Wanken. Plötzlich stehen Vertrauen, Ehrlichkeit und Zusammenhalt auf dem Prüfstand. Während Joe sich seiner Vergangenheit stellen muss, lernen beide, was wahre Freundschaft bedeutet. Mein Freund Joe ist eine warmherzige und spannende Geschichte über Abenteuer, Mut und das Erwachsenwerden. Ein berührender Familienfilm, der mit Humor, Tempo und großen Gefühlen von Toleranz und Selbstfindung erzählt.