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Miller's Crossing

Miller's Crossing

111 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS111 Min.Ab 16
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Kabel Eins CLASSICS

Miller's Crossing

Der irische Gangsterboss Leo beherrscht während der Prohibition Politik, Polizei, Glücksspiel und Prostitution einer amerikanischen Großstadt an der Ostküste. Intellektueller Drahtzieher ist sein Freund Tom, ein chronisch verschuldeter Spieler. Leos Rivale ist der italienische Emporkömmling Johnny Caspar, der mit Boxkampfschiebereien zu Macht gekommen ist. Tom plant nun eine perfekte Intrige: Er wechselt zum Schein die Seiten - bis er seine Loyalität beweisen muss.

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
US, 1990
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH