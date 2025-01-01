Mit 150 Diesel-PS Leute abziehen? | Nordschleife im VW Passat 2024
Kein Mensch braucht mehr Auto als das! Der neue VW Passat 2024 hat so einige Upgrades gegenüber seinen Vorgängern zu bieten. Wir schauen uns mal den beliebtesten Motor an: den 2-Liter-Diesel mit 150 PS im R-Line-Style. Klar, er ist mit 53.470 Euro alles andere als ein Schnäppchen, aber dafür kriegt man auch ordentlich was geboten: viel Platz, sparsamen Verbrauch und eine Höchstgeschwindigkeit von 223 km/h! Und ich wäre nicht ich, wenn ich nichts Verrücktes ausprobieren würde. Deshalb geht’s für mich mit dem Passat auf die Nordschleife. Passat oder Passerati – das ist hier die Frage! Ich will herausfinden, ob der Passat wirklich nur eine „lahme“ Familienkutsche ist oder ob er mehr drauf hat. Reicht mir der Passat oder braucht man wirklich mehr Auto?