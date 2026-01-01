Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel

SAT.1 emotions114 Min.Ab 0
Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson u.a. in einer romantischen Komödie: Vier Familien navigieren auf ihre eigene Weise durch Liebeswirren und überraschende Geständnisse. So wie die alleinerziehende Sandy, die mit der neuen Frau ihres Ex ringt, während Jesse und Gabi ihren Eltern endlich ihre geheimen Lebensrealitäten offenbaren müssen. Am Ende suchen alle ihren eigenen Weg zu einem echten, versöhnlichen Muttertag.

Genre:
Tragikomödie, Romanze
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Vuelta Entertainment GmbH