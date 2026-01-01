München 1972
München 1972
Eröffnungsfeier, 26.8.1972, die Spiele beginnen, ein Fest für Zuschauer und Athleten. Dienstag 05. September, der 11. Tag, palästinensische Terroristen. Sie dringen gewaltsam ein, ermorden einen Israeli und verwunden einen zweiten schwer. Neun weitere Sportler, im Schlaf überrascht und waffenlos, werden zu Geiseln der Terroristen. Die Deutschen entschließen sich, die Befreiung gewaltsam zu versuchen. Der Versuch misslingt. Die Terroristen ermorden alle Geiseln. Ein deutscher Polizist und fünf der acht Palästinenser kommen bei dem Gefecht um. Die ermordeten Sportler sind David Berger, Josef Gottfreund, Moshe Weinberg, Eliezer Halfin, Zeev Friedman, Mark Slavin, Josef Romano, Amizur Schapira, André Spitzer, Kehat Schorr, Jakov Springer, OK-Präsident Willi Daume: Für uns, die wir mit festem Vertrauen auf den guten Willen aller Menschen die Spiele der XX. Olympiade vorbereitet haben, ist dieser Tag ein Tag unendlicher Trauer. Alles, was sich so schön zu erfüllen schien, ein Fest, das bis gestern so sichtbar die Sehnsucht der Menschen nach Verstehen, Freude und Frieden zum Ausdruck brachte, ist durch menschliche Schuld ohnegleichen in Frage gestellt worden. Gustav Heinemann: Die olympische Idee ist nicht widerlegt. Wir sind ihr stärker verpflichtet als zuvor.