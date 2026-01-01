Nathalie: "Man kann trotz Sucht eine gute Mutter sein" | Armes Deutschland
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Nathalie: "Man kann trotz Sucht eine gute Mutter sein" | Armes Deutschland
Nathalie und Marcel sind zurück, mit großen Neuigkeiten: sie haben sich getrennt. Nathalie möchte ihr Leben umkrempeln und ihre Tochter vom Jugendamt zurückgewinnen. Doch wird sie das wirklich schaffen? Die Dokumentation "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern" beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.