Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Nichts als Ärger mit dem Typ

Nichts als Ärger mit dem Typ

95 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS95 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Nichts als Ärger mit dem Typ

Nichts als Ärger mit dem Typ

Die versnobte Millionärstochter Lauren und die einfach gestrickte, resolute Sandy gehen beide auf dieselbe Schauspielschule - und können sich nicht ausstehen. Die Erzrivalinnen wissen nicht, dass sie schon lange den gleichen Liebhaber haben. Erst als beide sich in der Leichenhalle treffen, wo sie den Verstorbenen identifizieren sollen, wird ihnen dies klar. Doch dann stellen beide fest, dass die Leiche nicht die ihres gemeinsamen Lovers Michael ist ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1986
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH