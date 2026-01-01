One Piece - Film Z

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auch in der Neuen Welt genießen Ruffy und seine Crew das Piratenleben in vollen Zügen. Nur einer gönnt ihnen das leider gar nicht: Der ehemalige Marineadmiral Zephyr, mittlerweile besser bekannt als Z, hasst Piraten abgrundtief. Er will alle Seeräuber endgültig im Meer versenken - und nebenbei gleich die komplette Neue Welt zerstören. Für Ruffy wird es nicht nur deshalb eine persönliche Angelegenheit; er will auch seinen Strohhut von Z zurückzuholen.

Genre:
Anime, Action, Abenteuer
Produktion:
JP, 2012
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben MAXX
Copyrights:
© TOEI ANIMATION EUROPE SAS