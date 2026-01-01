Operation Rogue - Einsatz am Limit
Operation Rogue - Einsatz am Limit
Tief im undurchdringlichen Dschungel Südostasiens braut sich eine Katastrophe zusammen: Eine skrupellose Terrororganisation hat hochgefährliches Material in ihre Gewalt gebracht, um eine vernichtende chemische Waffe zu erschaffen. Captain Max Randall, ein erfahrener Elitesoldat, wird mit seinem Team von Marines auf eine riskante Mission geschickt, um den drohenden Anschlag zu verhindern. Doch der Einsatz eskaliert, als es zu einer folgenschweren Konfrontation kommt und der Sohn des Anführers getötet wird. Die brutale Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Die Terroristen schlagen zurück und entführen die Tochter eines hochrangigen Generals. Für Randall beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem jeder Fehler tödlich sein kann. Zwischen dichtem Dschungel, unerbittlichen Feinden und einer immer näher rückenden Bedrohung muss er die Geisel retten und gleichzeitig eine Katastrophe verhindern.