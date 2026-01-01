Outcast - Die letzten Tempelritter
Outcast - Die letzten Tempelritter
Nach den blutigen Erfahrungen der Kreuzzüge sucht der abgekämpfte Ritter Jacob nach einem Neuanfang fernab seiner Vergangenheit. Seine Reise führt ihn bis in ein fremdes Reich, in dem Macht und Verrat den Alltag bestimmen. Dort begegnet er den Geschwistern Lian und Zhao, die vor ihrem eigenen Bruder fliehen – einem grausamen Herrscher, der den rechtmäßigen Thron an sich gerissen hat. Jacob übernimmt die Aufgabe, die beiden durch ein feindliches Land in Sicherheit zu bringen. Unterstützt von dem undurchsichtigen Krieger Gallain stellt er sich einer Übermacht von Feinden, die unerbittlich Jagd auf die Flüchtigen machen. Während Kämpfe, Intrigen und Verfolgung ihren Weg begleiten, wird Jacob gezwungen, sich nicht nur den Gegnern, sondern auch seiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Inmitten von Loyalität, Verrat und dem Kampf um Gerechtigkeit entsteht ein episches Abenteuer, das Mut und Opferbereitschaft auf die Probe stellt. Ein actiongeladenes Historienepos über Ehre, Erlösung und die Entscheidung zwischen Pflicht und Gewissen.