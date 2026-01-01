Pandy
80 Min.Ab 12
80 Min.Ab 12
Pandy
Als ein außerirdischer Herrscher eine irdische TV-Serie für bare Münze hält, macht er sich auf den Weg zur Erde – auf der Suche nach einem sagenumwobenen Medaillon, das angeblich ungeahnte Kräfte verleiht. Doch statt auf Helden trifft er auf den liebenswerten, aber mutigen Panda Pandy, der sich mit seinen Freunden gerade auf ein ganz eigenes Abenteuer vorbereitet. Gemeinsam geraten sie in eine turbulente Reise durch fremde Welten, geheime Tempel und verrückte Städte, gejagt von intergalaktischen Schurken und mysteriösen Kreaturen. Dabei muss Pandy nicht nur seinen Mut beweisen, sondern auch lernen, was wahre Freundschaft bedeutet – und dass manchmal die größten Kräfte in den kleinsten Herzen wohnen.