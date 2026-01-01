Pearl Harbor
176 Min.Ab 12
Als der US-Kampfpilot Rafe sich freiwillig für die britische Luftwaffe meldet, bittet er seinen besten Freund Danny, sich während des Einsatzes um seine Verlobte Evelyn zu kümmern. Als die Nachricht kommt, Rafe sei gefallen, geschieht, was nie geschehen darf: Danny und Evelyn trauern miteinander und verlieben sich. Aber dann kehrt Rafe zurück ... Ehe sich die Chance bietet, die verfahrene Situation zu klären, schrillen plötzlich die Sirenen: Pearl Harbor wird angegriffen.