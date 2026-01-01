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Pig

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88 Min.Ab 16
SAT.1 emotions88 Min.Ab 16
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SAT.1 emotions

Pig

Oscar-Preisträger Nicolas Cage in einem emotionalen Drama von Michael Sarnoski: Rob besitzt ein besonderes Talent - er ist ein herausragender Koch und begeistert seine wohlhabende Kundschaft. Als jedoch seine Frau verstirbt, ändert sich Robs Leben grundlegend. Er beendet seine Karriere und zieht in eine abgelegene Waldhütte. Seine einzige Begleitung ist ein Trüffelschwein, mit dem er fortan sein Auskommen bestreitet - bis sein vierbeiniger Freund plötzlich gestohlen wird.

Genre:
Drama, Thriller
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG