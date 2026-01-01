Planet der Affen
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
Planet der Affen
Sieben Monate lang ist Kommandant Taylor im Weltraum unterwegs, als er auf einem fremden Planeten notlanden muss. Auf der Erde, von der er 1978 aufgebrochen ist, sind allerdings inzwischen 2000 Jahre vergangen. Der fremde Planet wird von sprechenden Affen beherrscht, für die menschliche Wesen lediglich Versuchsobjekte sind. Das Leben von Taylor und seiner Crew ist in Gefahr. Als sie von den Affen gefangen werden, gelingt nur Taylor die Flucht ...