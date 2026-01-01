Plötzlich verschwunden: Was passierte mit Jessica Lunsford? | True Crime Doku
48 Min.Ab 16
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Plötzlich verschwunden: Was passierte mit Jessica Lunsford? | True Crime Doku
Als ihr Vater sie in ihrem Zimmer sucht, ist die kleine Jessica dort nicht mehr zu finden. Die nächsten Tage und Wochen läuft eine der größten Suchen in der Geschichte der USA. Kann das FBI die kleine Jessica aus Florida finden? Und ist die Familie in die Entführung involviert? FBI: CRIMINAL PURSUIT folgt der anspruchsvollsten Strafverfolgungsbehörde der Welt bei der Verfolgung der gefährlichsten Verbrecher. Das FBI hat die Art und Weise, wie Verbrechen untersucht werden, neu definiert, indem es Technologie und neue Taktiken einsetzt, um einige der meistgesuchten Verbrecher der Welt zu fangen, mit einem Ziel vor Augen: die Schuldigen vor Gericht zu bringen.