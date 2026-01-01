Police Story 1
97 Min.Ab 16
Endlich gelingt Detective Kevin der große Coup: Nach langer Jagd kann er den mächtigen Boss eines Drogensyndikats hinter Schloss und Riegel bringen. Doch der Jubel hält nicht lange - durch juristische Finessen ist der Gangster schon bald wieder auf freiem Fuß. Als Kevin zudem der Mord an einem Kollegen in die Schuhe geschoben wird, muss sich der Detective nicht nur gegen skrupellose Dealer und Killer, sondern auch gegen Rächer aus den eigenen Reihen behaupten.