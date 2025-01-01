Police Story: Der Supercop schlägt wieder zu
118 Min.Ab 16
Kevin Chan wurde zum Verkehrspolizisten degradiert. Aber dem Gangsterboss Mr. Que ist er auch so immer noch lästig. Deshalb lässt er Kevins Freundin May bedrohen und provoziert so eine wüste Prügelei. Daraufhin muss Kevin den Dienst quittieren. Doch noch im Urlaubsjet wird er zurückbeordert. Ques Bande hat ein Einkaufszentrum in die Luft gesprengt und fordert 20 Millionen Dollar. Kevin stellt sich im Alleingang den Gangstern entgegen ...