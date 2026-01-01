Präriebanditen
Präriebanditen
Als der junge Rancher Frank Madden im Westen der USA eine Farm erwirbt, scheint er sich den Traum von einem freien Leben erfüllt zu haben. Doch seine neue Heimat ist geprägt von Hass, Vorurteilen und Gewalt. Um Land besitzen zu dürfen, hat Frank seine indianische Herkunft verleugnet – eine Wahrheit, die in einer von Indianerfeindschaft geprägten Gegend lebensgefährlich ist. Schon bald gerät er mit den brutalen Shipley-Brüdern aneinander, die mit Einschüchterung und Mord die Kontrolle über das Land behalten wollen. Als ein Verbrechen die Lage eskalieren lässt, wird Frank zwischen den Fronten von weißen Siedlern und unterdrückten Indigenen gezwungen, Stellung zu beziehen. Aufgewühlte Gefühle, eine verbotene Liebe und der Konflikt um seine eigene Identität treiben ihn zu einer folgenschweren Entscheidung.