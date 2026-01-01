Prinz Eisenherz
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Prinz Eisenherz
Er scheut keinen Gegner und er nimmt jede Herausforderung an. Um das sagenumwobene Schwert Excalibur von den kriegerischen Wikingern und der Hexe Morgan Le Fey (Joanna Lumley) zurückzuerobern, stürzt sich Prinz Eisenherz (Stephen Moyer) in jedes nur erdenkliche Abenteuer. Er kämpft gegen grimmige Riesen und hinterlistige Hexen, durchquert das kalte Wikingerreich im hohen Norden und nimmt es mit jedem Wegelagerer auf. Mit heldenhaftem Mut besteht Eisenherz alle Prüfungen und als er zum Lohn das magische Schwert Excalibur in den Händen hält, erfüllen sich endlich die alten Weissagungen.