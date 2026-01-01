Pulse 2: Afterlife
86 Min.Ab 16
Fortsetzung des Horrorstreifens "Pulse": Seit Jahren sorgen übernatürliche Mächte für massenhafte Selbstmorde weltweit. Die Opfer kehren als Geister zurück, die wiederum ihre Angehörigen in den Suizid treiben. Infolgedessen wurde die Menschheit beinahe ausgelöscht. Nur ein paar Einzelnen gelingt die Flucht. Nach dem Tod ihrer Mutter Michelle macht sich Justine gemeinsam mit ihrem Vater auf den Weg zu den restlichen Überlebenden - doch Michelle lässt sie nicht so einfach gehen.