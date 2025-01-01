Queenpins - Kriminell günstig!
Kristen Bell als einfallsreiche Hausfrau mit ambitionierten Plänen für das große Geld: Connie und JoJo sind Freundinnen und haben einen ähnlich ermüdenden Alltag. Sie kümmern sich um die Kinder, den Haushalt und die Einkäufe. Um dabei etwas Geld zu sparen, nutzen sie Coupons und stellen bald fest, dass hinter dieser Industrie ein Millionen-Geschäft steckt. Fortan fälschen sie Rabattcodes und verkaufen sie gewinnbringend. Doch lange bleibt ihr illegales Geschäft nicht unbemerkt.