Rambo: Last Blood
98 Min.Ab 18
98 Min.Ab 18
Rambo: Last Blood
Fünfter und finaler Teil der "Rambo"-Reihe: John Rambo lebt mittlerweile als Pferdezüchter auf einer Ranch in Arizona. Doch als Gabrielle, die Enkelin seiner Haushälterin Maria, nach Mexiko reist, um ihren verschwundenen Vater zu finden, gerät sie in die Fänge skrupelloser Menschenhändler. Rambo zögert keine Sekunde: Gemeinsam mit der Journalistin Carmen Delgado überquert er die Grenze und stürzt sich in ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel mit einem brutalen Verbrechersyndikat.