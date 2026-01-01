Raue Gesellen
Raue Gesellen
Der Rancher John Parrish, ein ehemaliger Offizier der Konföderierten, plant seine Ranch zu verkaufen und mit seiner Verlobten ein neues Leben im Osten zu beginnen. Doch das lächerlich niedrige Angebot der benachbarten „Anchor Ranch“ und das brutale Auftreten ihres verkrüppelten Besitzers Lee Wilkison lassen Parrish an seinen Plänen zweifeln. Als einer seiner Arbeiter unter mysteriösen Umständen ermordet wird, hat Parrish genug. Er entscheidet sich, sein Land zu verteidigen und dem Kampf nicht länger auszuweichen. Während die Spannungen zwischen den Ranches eskalieren, brodelt es auch auf der „Anchor Ranch“ gewaltig. Wilkisons ehrgeizige Frau Martha verachtet insgeheim die Schwäche ihres Mannes und ist in eine gefährliche Affäre mit dessen jüngerem Bruder verstrickt. Doch auch dieser spielt ein doppeltes Spiel und betrügt sie mit einer Frau aus der Stadt. Intrigen, Machtgier und unterdrückte Leidenschaften treiben unausweichlich auf eine explosive Konfrontation zu.