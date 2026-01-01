Raupenschlepper im Einsatz
Raupenschlepper im Einsatz
Raupenschlepper gehören zu den beeindruckendsten Maschinen der Landwirtschaft – kraftvoll, geländegängig und unverwechselbar in ihrer Bauweise. Diese Dokumentation widmet sich den legendären Kettenfahrzeugen und zeigt ihre Entwicklung von den frühen Pionierjahren bis in die 1970er Jahre. Von den ersten Modellen der Hersteller Cletrac und Stock bis hin zu bekannten Marken wie Lanz, Hanomag und Deutz wird die technische Vielfalt eindrucksvoll dargestellt. Dabei stehen nicht nur die Maschinen selbst im Mittelpunkt, sondern auch ihre Einsatzgebiete, in denen sie ihre enorme Zugkraft und Robustheit unter Beweis stellen. Ob beim Pflügen, Eggen oder im schweren Gelände – die Raupenschlepper zeigen ihre Stärken in unterschiedlichsten Situationen. Ergänzt wird der Film durch persönliche Berichte von Sammlern und Liebhabern, die ihre restaurierten Maschinen präsentieren und von ihren Erfahrungen erzählen. Auch seltene Modelle und internationale Varianten werden vorgestellt. So entsteht ein lebendiges Porträt einer faszinierenden Technik, die die Landwirtschaft nachhaltig geprägt hat und bis heute begeistert.