Rückkehr zum Planet der Affen
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Rückkehr zum Planet der Affen
Der Astronaut Taylor ist auf einer Mission im Weltraum verschwunden. Sein Kollege Brent macht sich auf, um ihn wieder zu finden und landet mit einem Zeitsprung auf der Erde des Jahres 4955: Der blaue Planet ist nach einer Atomkatastrophe völlig zerstört und wird von brutalen Affen regiert. Brent trifft auf das stumme Mädchen Nova, das seinen Kollegen kennt. Nachdem es den beiden gelingt, vor zwei aggressiven Gorillas zu fliehen, entdecken sie den Aufenthaltsort von Taylor ...