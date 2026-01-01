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Rückkehr zum Planet der Affen

Rückkehr zum Planet der Affen

91 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS91 Min.Ab 12
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Rückkehr zum Planet der Affen

Rückkehr zum Planet der Affen

Der Astronaut Taylor ist auf einer Mission im Weltraum verschwunden. Sein Kollege Brent macht sich auf, um ihn wieder zu finden und landet mit einem Zeitsprung auf der Erde des Jahres 4955: Der blaue Planet ist nach einer Atomkatastrophe völlig zerstört und wird von brutalen Affen regiert. Brent trifft auf das stumme Mädchen Nova, das seinen Kollegen kennt. Nachdem es den beiden gelingt, vor zwei aggressiven Gorillas zu fliehen, entdecken sie den Aufenthaltsort von Taylor ...

Genre:
Science Fiction
Produktion:
US, 1970
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH