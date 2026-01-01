Sein Freund, der Lederstrumpf
Sein Freund, der Lederstrumpf
Während sich Engländer und Franzosen erbittert bekämpfen, geraten auch die indianischen Stämme zwischen die Fronten. Nach einem verheerenden Angriff, bei dem viele Mohikaner ihr Leben verlieren, zählt Chingachgook zu den wenigen Überlebenden. Gemeinsam mit seinem treuen Freund Lederstrumpf stellt er sich auf die Seite der Engländer, um gegen die französischen Truppen und deren Verbündete weiterzukämpfen. Als erfahrener Waldläufer und Kundschafter übernimmt Lederstrumpf eine besonders gefährliche Aufgabe: Er soll heimlich Informationen aus dem feindlichen Lager beschaffen und damit den Ausgang des Konflikts beeinflussen. Durch dichte Wälder, entlang gefährlicher Pfade und stets verfolgt von feindlichen Kriegern wird jeder Schritt zur Bewährungsprobe. Mut, Loyalität und Überlebensinstinkt sind gefragt, denn der Krieg kennt keine Gnade.