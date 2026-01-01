Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team
Jennifer Lopez und Josh Duhamel glänzen in einer explosiven Actionkomödie: Darcy und Tom wollen auf den idyllischen Philippinen ihre Traumhochzeit feiern, doch die heitere Stimmung kippt abrupt. Erst sorgt Darcys überraschend auftauchender Ex für Wirbel, dann stürmen Piraten die Feier und nehmen die Gäste als Geiseln. Gemeinsam kämpfen Darcy und Tom um ihre Familien - und finden dabei den wahren Kern ihrer Liebe wieder.