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Skiptrace

Skiptrace

103 Min.Ab 12
ProSieben FUN103 Min.Ab 12
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Skiptrace

Jackie Chan und Johnny Knoxville begeben sich auf einen abenteuerlichen Trip: Der Hongkonger Polizist Bennie verliert im Einsatz seinen Partner. Er ermittelt gegen den schwerreichen Victor Wong, den er für den Täter hält. Über Umwege trifft Bennie auf Connor, der zufällig Zeuge eines Verbrechens wird und den langersehnten Hinweis auf Wong als Hintermann geben könnte. Connor wird jedoch entführt und nach Sibirien verschleppt. Bennie gibt alles, um ihn zurückzubringen.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
CN, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG