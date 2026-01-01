Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden
109 Min.Ab 12
Smoking Gun - Nicht jede Frau will gerettet werden
Robert Pattinson und Mia Wasikowska in einem unterhaltsamen Neo-Western: Der wohlhabende Pionier Samuel Alabaster bricht zu einer außergewöhnlichen Reise durch die amerikanische Wildnis auf, um seine große Liebe Penelope zu heiraten. Begleitet wird er dabei von einem Miniaturpferd namens Butterscotch und dem trinkfesten Parson Henry. Doch Samuels romantische Mission nimmt an jeder Wegbiegung völlig unerwartete Wendungen.