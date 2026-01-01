Sonja - The White Swan
Sonja - The White Swan
Sonja Henie ist eine Legende: Als erfolgreichste Eiskunstläuferin ihrer Zeit erobert sie die Welt im Sturm. Mit Disziplin, Ehrgeiz und unerschütterlichem Willen schreibt sie Sportgeschichte und wird zum internationalen Star. Der nächste Schritt scheint vorprogrammiert – Hollywood. Dort gelingt ihr 1936 ein sensationeller Durchbruch: Ihr erster Film bricht alle Rekorde und macht sie zu einer der reichsten und gefeiertsten Frauen der Welt. Umgeben von Glamour, Bewunderern und familiären Erwartungen lebt Sonja im Rampenlicht, getrieben von Perfektion und dem Wunsch, immer höher hinauszuwollen. Doch mit dem Erfolg wächst auch der Druck. Hinter der strahlenden Fassade zeigen sich Risse: Zweifel, Einsamkeit und ein Leben, das zunehmend außer Kontrolle gerät. Als ihr Ruhm mit den Jahren verblasst, gerät Sonja in eine Abwärtsspirale, die schließlich in einem tragischen Moment auf dem Eis endet. Ein bewegendes Porträt über Aufstieg, Ruhm und den Preis des Erfolgs – und die fragile Grenze zwischen Triumph und Fall.