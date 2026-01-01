Splinter
Splinter
In den abgelegenen Wäldern lauert ein uraltes Grauen – eine Kreatur, die jahrhundertelang im Verborgenen gewachsen ist und nun ihren Weg in die Welt der Menschen findet. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Zwischenfall beginnt, entwickelt sich rasch zu einem grausamen Überlebenskampf. Eine Gruppe Fremder wird an einer verlassenen Tankstelle von der mysteriösen Bedrohung überrascht und muss sich gemeinsam gegen das Unvorstellbare stellen. Die Kreatur befällt ihre Opfer auf brutale Weise und verwandelt sie in groteske Gebilde aus Fleisch und Knochen – Wesen, die nicht mehr dem eigenen Willen unterliegen. Selbst tote Körper werden zu gefährlichen Werkzeugen eines unsichtbaren Feindes. Während Panik und Misstrauen innerhalb der Gruppe wachsen, wird klar, dass es kein Entkommen gibt. Mit jeder Minute steigt die Bedrohung, und die Überlebenden geraten an ihre körperlichen und psychischen Grenzen. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem jeder Fehler tödlich sein kann. Ein intensiver Horrortrip voller Spannung, Grauen und beklemmender Ausweglosigkeit.