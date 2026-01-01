Vor TV
Stargate
117 Min.Ab 12
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Stargate
Ein mystischer Ring aus Metall und einige Steinplatten mit mysteriösen Zeichen sorgen 1928 in Ägypten für Aufregung. 65 Jahre später gelingt es dem Ägyptologen Dr. Daniel Jackson, das Rätsel zu entschlüsseln. Als er gemeinsam mit einer Gruppe von Soldaten unter der Führung von Colonel O'Neill einen Weg durch das Tor findet, wird die Gruppe in eine ferne Galaxie verschlagen. Dort haust unter der Herrschaft eines brutalen Tyrannen jenes Urvolk, das einst die Pyramiden erbaut hatte.