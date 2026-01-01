Suicide Tourist - Es gibt kein Entkommen
86 Min.Ab 12
"Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau in einem Drama von Jonas Alexander Arnby: Max checkt im Hotel Aurora ein - allerdings nicht, um Urlaub zu machen. Das Resort hat nämlich nur einen Zweck: Es ist ein Ort für geplante Suizide. Max hat einen Hirntumor und bislang vergebens versucht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Als der Versicherungsdetektiv durch eine Klientin von dem Hotel erfährt, beschließt er, sich aufnehmen zu lassen. Diese Entscheidung bereut er jedoch bald.