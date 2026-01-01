Tage am Strand
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Tage am Strand
Naomi Watts und Robin Wright lassen sich im sonnigen Australien auf pikante Affären ein: Lil und Roz sind seit ihrer Kindheit beste Freundinnen und leben an der australischen Ostküste am Strand mit ihren Familien in nebeneinanderliegenden Häusern. Durch unterschiedliche Wendungen des Schicksals stehen beide Frauen plötzlich ohne Mann da, nur ihre Söhne sind ihnen geblieben. Schließlich beginnen die Frauen mit dem Sohn der jeweils anderen eine Beziehung ...