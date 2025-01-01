The Art of the Steal - Der Kunstraub
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
The Art of the Steal - Der Kunstraub
Kurt Russell als Motorradprofi, den seine Vergangenheit als Kunsträuber wieder einholt: Nach einem Unfall willigt Crunch Calhoun ein, mit seinem nicht unbedingt vertrauensvollen Bruder Nicky gemeinsame Sache zu machen und auf Raubzug zu gehen. Die Pläne der beiden gehen allerdings weit auseinander: Während Crunch ein unbezahlbares historisches Buch klauen will, plant Nicky einen sehr viel riskanteren Diebstahl. Mit Interpol im Nacken wird es für die Brüder noch schwerer ...