The Calling: Ruf des Bösen
The Calling: Ruf des Bösen
In einer abgelegenen Kleinstadt wird eine ältere Frau brutal ermordet. Detective Hazel Micallef, gesundheitlich angeschlagen und innerlich zerrissen, übernimmt den Fall. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkt, entpuppt sich bald als Teil einer Serie ritueller Morde. Die Opfer scheinen nach einem geheimen Muster ausgewählt – ihre Leichen hinterlassen kryptische Hinweise, die auf ein uraltes religiöses Ritual hindeuten. Hazel stößt auf ein verstörendes Gebet zur Auferstehung der Toten, dessen Silben sich in den verstümmelten Körpern widerspiegeln. Je tiefer sie gräbt, desto klarer wird: Der Täter glaubt, einer höheren Berufung zu folgen. Zwischen mystischen Symbolen, religiösem Fanatismus und der eisigen Stille der Stadt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Während die Grenze zwischen Glaube und Wahn verschwimmt, muss Hazel sich nicht nur dem Killer stellen, sondern auch ihren eigenen Dämonen.