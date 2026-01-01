The D Train
97 Min.Ab 16
Jack Black und James Marsden als ehemalige Schulkameraden, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Dan will, dass sein 20-jähriges Klassentreffen etwas ganz Besonderes wird. Leider haben seine einstigen Mitschüler wenig Interesse an einem Wiedersehen. Um sie doch noch zu überzeugen, lädt der Familienvater Oliver Lawless ein. Der damals beliebteste Junge der Schule ist mittlerweile ein gefeierter Star. Wenn er zur Party kommt, muss sie ein Erfolg werden - denkt zumindest Dan.