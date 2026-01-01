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The Familiar Stranger

92 Min.Ab 12
MOVIESPHERE92 Min.Ab 12
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The Familiar Stranger

Patrick und Elizabeth Welsh scheinen die perfekte Ehe zu haben, bis Elizabeth herausfindet, dass Patrick eine Affäre hat und Universitätsgelder veruntreut hat. Es dauert nicht lange, bis Elizabeth die ganze schockierende Wahrheit über den Mann erfährt, den sie zu kennen glaubt. Die andere Frau in seinem Leben ist fortan nicht mehr das größte Problem: Es steht nicht nur ihre Ehe auf dem Spiel, sondern vor allem Elizabeths Leben.

Genre:
Drama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© Lionsgate