The Fan
112 Min.Ab 12
The Fan
Bobby Rayburn hat es geschafft: Er ist ein Superstar der US-Baseball-Liga. Sein größter Anhänger ist Gil Renard, der seinen Helden abgöttisch liebt. Aufgrund einer scheinbar unbegreiflichen Krise droht Rayburns Stern mitten in der Saison zu sinken - und die Popularität seines Mitspielers Primo zu steigen. Nach einiger Zeit wird Renards Fanatismus durch Zorn beseelt, und er beschließt, den Ruf seines Idols wiederherzustellen, mit allen Mitteln - und notfalls mit Gewalt ...