The Killing of a Sacred Deer
117 Min.Ab 16
117 Min.Ab 16
The Killing of a Sacred Deer
Yorgos Lanthimos und Efthymis Filippou schaffen ein von der griechischen Mythologie inspiriertes Drama mit Nicole Kidman und Colin Farrell: Nachdem sein Vater bei einer Herz-OP ums Leben gekommen ist, ist für Martin nichts mehr, wie es war. Um seinen Verlust zu verarbeiten, freundet er sich ausgerechnet mit dem behandelnden Arzt und dessen Familie an. Dabei verfolgt Martin allerdings düstere Ziele, die bald ein weiteres Leben fordern sollen.