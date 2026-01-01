The Lost
Als der renommierte Psychiater Dr. Kevin Khoury nach Barcelona zurückkehrt, um den rätselhaften Fall einer jungen Frau zu untersuchen, stößt er auf ein düsteres Geheimnis. Jane, einst Patientin und Opfer eines mysteriösen Brandes, lebt seit Jahren in einem katatonischen Zustand – doch etwas in ihr ist wach. Als Kevin beginnt, mit ihr zu arbeiten, entfalten sich unheimliche Persönlichkeitswechsel, Visionen und Erinnerungen, die nicht nur Janes Vergangenheit, sondern auch seine eigene infrage stellen. Die Mauern des verlassenen Sanatoriums scheinen von etwas Übernatürlichem durchdrungen – als würde die Zeit selbst dort stillstehen. Je tiefer Kevin in Janes Psyche eindringt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn. Stimmen aus der Dunkelheit, Schatten aus der Vergangenheit und ein Fluch, der nie gebrochen wurde, treiben ihn an den Rand des Verstandes.