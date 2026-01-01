The Package: Killer Games
86 Min.Ab 18
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The Package: Killer Games
Eigentlich klingt es ganz einfach: Alles, was Tommy Wick (Steve Austin) tun muss, ist ein Päckchen an einen Gangsterboss namens 'Der Schwede' (Dolph Lundgren) zu übergeben. Keine Fragen stellen, einfach nur hinfahren und abliefern. Doch der Routinejob stellt sich als tödliche Herausforderung dar, weil der Gangsterboss Anthony (Michael Daingerfield) Anspruch auf die mysteriöse Lieferung erhebt. Gleich eine ganze Gruppe von gefährlichen Killern versucht das Päckchen in ihre Gewalt zu bringen und Tommy muss sich Meter für Meter vorkämpfen. Was er jedoch nicht weiß: In Wahrheit geht es gar nicht um die Fracht...