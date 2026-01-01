Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Postcard Killings

"The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan in einem spannenden Thriller von Regisseur Danis Tanovic: Als seine Tochter und ihr Mann in den Flitterwochen brutal ermordet werden, ermittelt der Polizist Jacob Kanon auf eigene Faust. Bald findet der trauernde Vater heraus, dass das junge Paar nicht allein mit seinem Schicksal ist - in anderen europäischen Städten werden weitere Opfer aufgefunden, nachdem die Taten bei der örtlichen Presse durch Postkarten angekündigt wurden.

Genre:
Thriller
Produktion:
GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH